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يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

السبت 12/مايو/2018 - 10:54 ص
يلا شوت | Yalla Shoot | اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة يلا شوت كورة لايف بث مباشر مباريات اليوم kora live رابط موقع كورة لايف مباراة اليوم لايف اليوم وأهم مباريات اليوم يلاشوت .

موقع كورة لايف yallashoot دون تقطيع ومشاهدة مباريات اليوم في الدوري المصري وكأس خادم الحرمين مباشر وجميع الدوريات والبطولات العالمية في كرة القدم.

وموقع kora live أون لاين دون تقطيع وبث مباشر يلا شوت بدون تقطيع جوال أهم مباريات اليوم وأهداف مباريات اليوم ، وجدول البث المباشر و مواعيد مباريات اليوم.


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مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
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