تعرف على التغيرات الجديدة التي طرأت على خدمة Google Drive

طرحت شركة "جوجل" تصميم جديد لخدمة Google Drive على الويب، وجاء التصميم بتغييرات بسيطة في اللون ووضع الرموز والأزرار، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.





وقالت جوجل إنها أجرت تعديلات مرئية على خدمة Drive لتتماشى مع أحدث مبادئ التصميم Material Design الخاص بجوجل، والتي كانت معروضة بالفعل في خدمة Gmail بعد تعديلها، إذ أن التصميم الجديد متاح لجميع إصدارات G Suite، وسيتم طرحه للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.



