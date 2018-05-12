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تعرف على التغيرات الجديدة التي طرأت على خدمة Google Drive

السبت 12/مايو/2018 - 10:53 ص
تعرف على التغيرات الجديدة التي طرأت على خدمة Google Drive
خدمة Google Drive
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طرحت شركة "جوجل" تصميم جديد لخدمة Google Drive على الويب، وجاء التصميم بتغييرات بسيطة في اللون ووضع الرموز والأزرار، وفقًا لما نشره موقع أمريكي شهير.

وقالت جوجل إنها أجرت تعديلات مرئية على خدمة Drive لتتماشى مع أحدث مبادئ التصميم Material Design الخاص بجوجل، والتي كانت معروضة بالفعل في خدمة Gmail بعد تعديلها، إذ أن التصميم الجديد متاح لجميع إصدارات G Suite، وسيتم طرحه للجميع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتغيرات الجديدة في خدمة Drive، تشمل تعديلات صغيرة على المكان الذي يتم فيه وضع الرموز، إذ تم الآن ضبط الإعدادات وزر مركز المساعدة مع شريط البحث، كما تم نقل شعارات الشركات المخصصة، إلى أعلى اليسار كما تم تحديث زر new وقد تم تغيير نمط خط العناوين، وبالإضافة إلى ذلك أصبحت خلفية Drive بيضاء أيضًا بدلاً من اللون الرمادي.
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