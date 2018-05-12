رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين شيرين الصباغ وكيل دائم لوزارة التجارة والصناعة

أصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتورة شيرين محمد عبد الحميد الصباغ فى وظيفة الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة لمدة 4 سنوات كأول وكيل دائم بالحكومة المصرية.



ويأتي هذا القرار بناءً على ترشيح من المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حيث يعكس القرار التزام الوزارة بتطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية لتصبح وزارة التجارة والصناعة أول وزارة بالدولة تقوم باجراء اعادة هيكلة شاملة لقطاعاتها ودمجها فى هيكل تنظيمى موحد يستهدف زيادة فعالية الاداء والقضاء على الازدواجية والتشابكات بين عمل القطاعات والادارات المختلفة وتحقيق توجهات الدولة نحو خلق جهاز ادارى كفء وفعال وتحقيق الاستفادة القصوى منه.



وتأتى وظيفة الوكيل الدائم على قمة الوظائف القيادية بالوزارة حيث يتولى الوكيل الدائم معاونة الوزير فى مباشرة اختصاصاته وضمان الاستقرار التنظيمى والمؤسسى للوزارة والاجهزة التابعة لها بالاضافة الى رفع مستوى تنفيذ كفاءة سياساتها وضمان استمرارية البرامج والمشروعات والخطط ومتابعتها تحت اشراف الوزير



ويشرف الوكيل الدائم على وضع خطط وبرامج عمل الوزارة والتى تستهدف زيادة كفاءة العمل وترشيد الانفاق كما يشرف على تطوير الخدمات التى تقدمها الوزارة وتحسين صورتها بالاضافة الى الاشراف على قانونية واستمرارية القرارات الادارية والتنظيمية وصياغة القرارات الحكومية ومتابعة استمرارية تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة والبرامج التنفيذية للمشروعات والحفاظ على موازنتها الاستثمارية وفقاً للجداول الزمنية المحددة



ويقوم ايضاً برسم خريطة واضحة لعمليات التخطيط الاستراتيجى والاصلاح المؤسسى والتنظيمى من خلال رصد دقيق للوضع الحالى وتقويم موضعى لكافة خطط وبرامج التخطيط والاصلاح السابقة، بالاضافة الى اقتراح الاطار العام والمعايير التى تحكم توزيع المسئوليات والاختصاصات بين التقسيمات التنظيمية فى الوزارة والهيئات والاجهزة التابعة وكذا اقتراح خطط وبرامج التطوير المناسبة لها والتى تضمن تفعيل مبادئ الحوكمة والتكامل وعدم التضارب فى المهام



وجدير بالذكر أن شيرين الصباغ حاصلة على الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي وإدارة أداء الحكومات من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وتتمتع بخبرات متراكمة في صياغة السياسات والإستراتيجيات والبرامج والخطط في القطاع الحكومي وخاصة ذات الصلة بالتجارة الخارجية والاتفاقيات الدولية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال حيث عملت كخبير لبرامج تمكين وتنمية الأعمال لدي العديد من المؤسسات الدولية ، فضلاً عن الخبرات العملية الخاصة بالتطوير التنظيمي والمؤسسي داخل القطاع الحكومي باستخدام المناهج الحديثة ذات الكفاءة للإدارة خاصة في صياغة السياسات الحكومية اللازمة للتنمية المستدامة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والبيئية التي تتواكب مع المتغيرات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية وتصميم البرامج والمشروعات وخطط المتابعة وتقييم الأثر.



وقد عملت الصباغ في وظيفة مدير مشروع الإدارة بالنتائج وهو مشروع قومي ينفذ لصالح وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية حتى نهاية عام 2015، وبعد التحاقها بوزارة التجارة والصناعة قامت بالمساهمة في صياغة وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات والمشروعات التنموية التي تخدم مجالات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية بكافة أبعادها، وكذلك المساهمة في اعداد وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة وزارة التجارة والصناعة في هيكل تنظيمي موحد، بالإضافة إلى إعادة صياغة كافة الاختصاصات والمقررات الوظيفية لديوان عام الوزارة ووضع إطار للجدارات الوظيفية لبعض القطاعات التشغيلية في إطار تحديد الفجوات وتنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية