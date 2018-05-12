ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أبل تطلق نسخة LTE من Apple Watch 3 في هذه الدول

السبت 12/مايو/2018 - 10:46 ص
أبل تطلق نسخة LTE من Apple Watch 3 في هذه الدول
طباعة
 
كشفت شركة "أبل" عن نسخة LTE من ساعتها الذكية Apple Watch 3 في كلًا من الهند والدنمارك والسويد وتايوان، بعدما كانت تلك الساعات متوفرة في 12 بلدًا فقط منهم الولايات المتحدة واليابان وكندا واستراليا والهند وغيرهم.

ووفقا لموقع phonearena الهندي، تأتي ساعة أبل الحديثة مع شاشة OLED Retina من الجيل الثاني مع Force Touch، بالإضافة إلى بطارية ليثيوم أيون مدمجة قابلة للشحن‏، و مقاومة للماء لغاية عمق 50 متراً، ومزودة بمستشعر نبضات القلب.
المزيد عن: نسخة جديدة من ابل عدد الساعات عالم التقنية ساعة ذكية ساعات ابل الذكية تكنولوجيا ابل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هو الملف الذي تتوقع أن يعطيه السيسي الأولوية في بداية فترته الثانية؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 11:20:06 AM