أبل تطلق نسخة LTE من Apple Watch 3 في هذه الدول

كشفت شركة "أبل" عن نسخة LTE من ساعتها الذكية Apple Watch 3 في كلًا من الهند والدنمارك والسويد وتايوان، بعدما كانت تلك الساعات متوفرة في 12 بلدًا فقط منهم الولايات المتحدة واليابان وكندا واستراليا والهند وغيرهم.



