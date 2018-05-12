سمبوسة بالدجاج والخضار.. المقادير وطريقة التحضير
السبت 12/مايو/2018 - 10:51 ص
المقادير
½ كيلوجرام صدور الدجاج المفروم
2 حبة بطاطس مقطعة الى قطع صغيرة
1 حبة بصل متوسطة الحجم ومفرومة ناعم
1 حبة جزر مبشورة
3 فص ثوم مهروس
1 قرن فلفل اخضر حار مفروم ناعما
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي
2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
1 و½ كوب زيت نباتي للقلي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 و12 ملعقة خردل
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة فلفل اسود
شطة حسب الرغبة
½ ملعقة كزبرة جافة
لعجينة السمبوسة:
2 كيلوجرام دقيق
1 بيضة
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب ماء
طريقة التحضير
• ضعي الدقيق في وعاء كبير واضيفي إليه الملح والبيضة والسكر والخميرة، وقلبي المكونات ثم اضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل لديك عجينة لينة
• غلفي العجينة بالنايلون، واتركيها حتى تخمر لمدة ساعة تقريبا
• لتجهيز الحشوة، ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار هادئة حتى يسخن الزيت
• ضعي مكعبات البطاطا في الزيت الساخن، وقلبيها حتى تنضج، ثم ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق تنشيف الزيت
• ضعي كمية قليلة من الزيت في قدر عميق على نار هادئة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم وقلبيه البصل. أضيفي إليه الثوم، وقلبي المكونات جيدًا حتى يحمر الثوم
• اضيفي الدجاج المفروم إلى القدر، وحركي المكونات جيدًا حتى يتغير لون الدجاج المفروم ويبدأ بالنضج، ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والكمون والكزبرة الجافة، وقلبي المكونات بشكل متجانس
• بعد ذلك غطي القدر واتركي الدجاج حتى ينضج تماما
• أضيفي الجزر المبروش والفلفل الحار المفروم إلى القدر، وقلبي الخليط حتى يذبل، ثم أضيفي مكعبات البطاطا المقلية والكزبرة الخضراء والبهارات المتبقية، وقلبي الخليط بشكل متجانس
• أضيفي الخردل والجبنة الكريمي إلى الخليط، وأعيدي خلط المكونات جيدا
• ارفعي القدر عن النار، واسكبي الحشوة في طبق واسع حتى تبرد
• افردي العجينة على شكل عجينة رفيعة، ثم قطعيها إلى دوائر باستخدام كوب متوسط الحجم، أو باستخدام آلة تقطيع العجينة
• ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة، واغلقي الاطراف من خلال قلبها فوق بعضها، ورصيها باستخدام شوكة
• ضعي كمية من الزيت في قدر عميق على نار قوية حتى يسخن. ضعي السمبوسة في الزيت الساخن، وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم أخرجيها، وضعيها على ورق تنشيف الزيت
• قدميها ساخنة إلى جانبه اللبن والمخلل
½ كيلوجرام صدور الدجاج المفروم
2 حبة بطاطس مقطعة الى قطع صغيرة
1 حبة بصل متوسطة الحجم ومفرومة ناعم
1 حبة جزر مبشورة
3 فص ثوم مهروس
1 قرن فلفل اخضر حار مفروم ناعما
2 ملعقة كبيرة جبن كريمي
2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة
1 و½ كوب زيت نباتي للقلي
1 ملعقة صغيرة ملح
1 و12 ملعقة خردل
1 ملعقة كبيرة كاري
1 ملعقة صغيرة كمون
½ ملعقة فلفل اسود
شطة حسب الرغبة
½ ملعقة كزبرة جافة
لعجينة السمبوسة:
2 كيلوجرام دقيق
1 بيضة
رشة ملح
1 ملعقة صغيرة خميرة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب ماء
طريقة التحضير
• ضعي الدقيق في وعاء كبير واضيفي إليه الملح والبيضة والسكر والخميرة، وقلبي المكونات ثم اضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل لديك عجينة لينة
• غلفي العجينة بالنايلون، واتركيها حتى تخمر لمدة ساعة تقريبا
• لتجهيز الحشوة، ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار هادئة حتى يسخن الزيت
• ضعي مكعبات البطاطا في الزيت الساخن، وقلبيها حتى تنضج، ثم ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق تنشيف الزيت
• ضعي كمية قليلة من الزيت في قدر عميق على نار هادئة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم وقلبيه البصل. أضيفي إليه الثوم، وقلبي المكونات جيدًا حتى يحمر الثوم
• اضيفي الدجاج المفروم إلى القدر، وحركي المكونات جيدًا حتى يتغير لون الدجاج المفروم ويبدأ بالنضج، ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والكمون والكزبرة الجافة، وقلبي المكونات بشكل متجانس
• بعد ذلك غطي القدر واتركي الدجاج حتى ينضج تماما
• أضيفي الجزر المبروش والفلفل الحار المفروم إلى القدر، وقلبي الخليط حتى يذبل، ثم أضيفي مكعبات البطاطا المقلية والكزبرة الخضراء والبهارات المتبقية، وقلبي الخليط بشكل متجانس
• أضيفي الخردل والجبنة الكريمي إلى الخليط، وأعيدي خلط المكونات جيدا
• ارفعي القدر عن النار، واسكبي الحشوة في طبق واسع حتى تبرد
• افردي العجينة على شكل عجينة رفيعة، ثم قطعيها إلى دوائر باستخدام كوب متوسط الحجم، أو باستخدام آلة تقطيع العجينة
• ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة، واغلقي الاطراف من خلال قلبها فوق بعضها، ورصيها باستخدام شوكة
• ضعي كمية من الزيت في قدر عميق على نار قوية حتى يسخن. ضعي السمبوسة في الزيت الساخن، وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم أخرجيها، وضعيها على ورق تنشيف الزيت
• قدميها ساخنة إلى جانبه اللبن والمخلل
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