سمبوسة بالدجاج والخضار.. المقادير وطريقة التحضير

المقادير





لعجينة السمبوسة:

2 كيلوجرام دقيق

1 بيضة

رشة ملح

1 ملعقة صغيرة خميرة

1 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب ماء



طريقة التحضير

• ضعي الدقيق في وعاء كبير واضيفي إليه الملح والبيضة والسكر والخميرة، وقلبي المكونات ثم اضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل لديك عجينة لينة

• غلفي العجينة بالنايلون، واتركيها حتى تخمر لمدة ساعة تقريبا

• لتجهيز الحشوة، ضعي الزيت في مقلاة عميقة على نار هادئة حتى يسخن الزيت

• ضعي مكعبات البطاطا في الزيت الساخن، وقلبيها حتى تنضج، ثم ارفعيها من الزيت وضعيها على ورق تنشيف الزيت

• ضعي كمية قليلة من الزيت في قدر عميق على نار هادئة، ثم أضيفي إليه البصل المفروم وقلبيه البصل. أضيفي إليه الثوم، وقلبي المكونات جيدًا حتى يحمر الثوم

• اضيفي الدجاج المفروم إلى القدر، وحركي المكونات جيدًا حتى يتغير لون الدجاج المفروم ويبدأ بالنضج، ثم أضيفي إليه الملح والفلفل والكمون والكزبرة الجافة، وقلبي المكونات بشكل متجانس

• بعد ذلك غطي القدر واتركي الدجاج حتى ينضج تماما

• أضيفي الجزر المبروش والفلفل الحار المفروم إلى القدر، وقلبي الخليط حتى يذبل، ثم أضيفي مكعبات البطاطا المقلية والكزبرة الخضراء والبهارات المتبقية، وقلبي الخليط بشكل متجانس

• أضيفي الخردل والجبنة الكريمي إلى الخليط، وأعيدي خلط المكونات جيدا

• ارفعي القدر عن النار، واسكبي الحشوة في طبق واسع حتى تبرد

• افردي العجينة على شكل عجينة رفيعة، ثم قطعيها إلى دوائر باستخدام كوب متوسط الحجم، أو باستخدام آلة تقطيع العجينة

• ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة في وسط كل دائرة، واغلقي الاطراف من خلال قلبها فوق بعضها، ورصيها باستخدام شوكة

• ضعي كمية من الزيت في قدر عميق على نار قوية حتى يسخن. ضعي السمبوسة في الزيت الساخن، وقلبيها حتى يصبح لونها ذهبيًا، ثم أخرجيها، وضعيها على ورق تنشيف الزيت

• قدميها ساخنة إلى جانبه اللبن والمخلل



½ كيلوجرام صدور الدجاج المفروم2 حبة بطاطس مقطعة الى قطع صغيرة1 حبة بصل متوسطة الحجم ومفرومة ناعم1 حبة جزر مبشورة3 فص ثوم مهروس1 قرن فلفل اخضر حار مفروم ناعما2 ملعقة كبيرة جبن كريمي2 ملعقة كبيرة كزبرة طازجة مفرومة1 و½ كوب زيت نباتي للقلي1 ملعقة صغيرة ملح1 و12 ملعقة خردل1 ملعقة كبيرة كاري1 ملعقة صغيرة كمون½ ملعقة فلفل اسودشطة حسب الرغبة½ ملعقة كزبرة جافة