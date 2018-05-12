برلماني عن تحريك سعر تذكرة المترو: "الدولة هتجيب منين"

قال النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب، إن كل المصريين يستخدمون مترو الأنفاق، وليس فقط البسطاء، حيث أنه يعد وسيلة سريعة، وآمنة.





وأشار "الكومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن خسائر مترو الأنفاق وصلت إلى 800 مليون جنيه، وهو ما سيؤثر على مستوى الخدمة، منوها بأن مترو الأنفاق لو توقف سيؤدي إلى شلل في محافظة القاهرة بأكملها.



