دراسة.. الضغوطات اليومية تهدد الأمهات بالاحتراق النفسي

حذر الطبيب النفسي الألماني هانز هارتمان الأمهات من الضغوط النفسية التي تتعرض لها كل يوم، مشيرا إلي أن قيام الأم بأكثر من دور من الحياة اليومية قد يؤدي إلي تعرضها للإحتراق النفسي في كثير من الأحيان.



وأضاف الطبيب النفسي الألماني أن الأعراض الجسدية، لمتلازمة الاحتراق النفسي، تظهر في صورة إنهاك وضعف وصداع وتوتر العضلات واضطرابات النوم أما الأعراض النفسية تظهر من خلال الخوف والقلق والتهيج، واعتلال الحالة المزاجية والاكتئاب.



وللتخلص من أعراض الاحتراق النفسي، يتعين على الأم في البداية البحث عن الأشخاص المقربين منها والتحدث معهم، مثل الزوج أو الصديقة أو الأم، كما يمكن اللجوء إلى طلب المساعدة من المختصين

