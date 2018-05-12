قتلى وجرحى من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش في العراق

سقط نحو تسعة من عناصر الشرطة العراقية والحشد العشائري بين قتيل وجريح بهجوم شنه تنظيم "داعش"الإرهابي جنوب غربي محافظة كركوك.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مصدر أمني بكركوك اليوم السبت قوله، إن "مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي هاجموا نقاط تفتيش تابعة للشرطة الاتحادية والحشد العشائري قرب قرية السعدونية في ناحية الرشاد، الأمر الذي أسفر عن مقتل 4 من منتسبي الشرطة الاتحادية وعنصرين من الحشد العشائري وأصابه اثنين آخرين منهم".

وأشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "القوات الأمنية أخلت الجثث وحولتها للطب العدلي ونقلت المصابين للعلاج".