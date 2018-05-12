ريال مدريد يتحدى سيلتا فيجو.. أتلتيكو يتحدى خيتافي

يواجه فريق ريال مدريد مع نظيره سيلتا فيجو مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على ملعب البرنابيو ضمن مباريات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري.





يسعى فريق ريال مدريد إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والعودة لسكة الانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية أمام برشلونة بكلاسيكو الأرض.





ويأمل الفريق المدريدي في تحقيق الانتصار في لقاء اليوم للحفاظ على آماله بحصد المركز الثاني، أملا في تعثر أتلتيكو مدريد.





على الجانب الآخر يأمل سيلتا فيجو إلى تحقيق نتيبجة إيجابية في لقاء اليوم، لتحسين موقف الفريق بجدول ترتيب الدوري الإسباني.





يدخل ريال مدريد لقاء اليوم في المركز الثالث برصيد 72 نقطة، فيما يدخل سيلتا فيجو اللقاء وفي رصيده 46 نقطة في المركز الثاني عشر.





وفي نفس الجولة يلتقي فريق أتلتيكو مدريد مع نظيره خيتافي، وجيرونا مع فالنسيا وريال بيتيس وإشبيلية وإيبار ولاس بالماس.