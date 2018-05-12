الدولار يستقر في البنوك.. تعرف على السعر

استقر سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم السبت، مسجلاً 17.72 جنيها للشراء، 17.84 جنيها للبيع وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي 17.77 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس 17.76 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.





فيما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 17.67 جنيه للشراء و17.77 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وبلغ سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية إلى 17.70 جنيه للشراء و17.80 جنيه للبيع، أما في بنك البركة 17.74 جنيه للشراء و17.84 جنيه للبيع.





وفي بنكي القاهرة والتجاري الدولي استقر الدولار عند 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنك مصر عند 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع.





وثبت أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.69 جنيه للشراء و17.79 جنيه للبيع.





وفى السوق الموازى استقر متوسط سعر الصرف عند 17.78 جنيه.