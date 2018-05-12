محمد رمضان يتباهي بـ3 سيارات جديدة.. وجمهوره: "في ناس مش لاقية تاكل ولا تتعلم" (فيديو)

استعرض الفنان محمد رمضان، من خلال مقطع فيديو جديد له عبر حسابه على "إنستجرام"، 3 سيارات جديدة، جاءت أنواعها: "mclaren720s وferrari458 وlamborghiniaventador"، و علق: "عربياتي الجديدة، ربنا يكفينا شر الطريق ويعطي جمهوري أحسن منهم".





الطريف أنه رغم دعواته للجمهور إلا أنه استفزهم بهذا الفيديو الذي أوضح أن السيارات باهظة الثمن، حيث انهالت عليه التعليقات التي تهاجمه وجاء في إحداها: " كفاية استفزاز للناس، الناس مطحونة مش لاقية تاكل"، و علقت أخرى: "بتغيظنا يعني؟".





وقال ثالث: "بص أولًا أنا مش بحسدك ولا بكرهك لكن حرام تبقى في دولة معظم مواطنيها تحت خط الفقر ومنهم ناس مش لاقية تاكل ولا تتعلم ولا حتى تتعالج وتطلع انت تتباهى باللى عندك وتزود همهم نصيحة مني بلاش تخسر الناس ديه لأنهم هما اللي خلوك تبقى كده".





فيما دعا له البعض: "ما شاء الله ربنا يزيدك"، وقال آخر: "ألف مبروك كتير حلوين ما شاء الله ربنا يباركلك فيهن ويزيدك ويبعد عن حضرتك كل الحسد امين، هيدا ثمرة الاجتهاد والنجاح موفق دايمًا ان شاء الله ويسعد بونجورك".



