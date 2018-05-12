"بيانولا".. مجلة تخرج قسم الصحافة بجامعة عين شمس ترصد أبرز قضايا المجتمع

يشارك مجموعة من طلاب شعبة الصحافة بقسم علوم الاتصال والإعلام كلية الآداب جامعة عين شمس بمشروع تخرج بعنوان "مجلة بيانولا" في مهرجان مشاريع تخرج اعلام عين شمس لعام 2018، تحت إشراف الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم و مدير المركز الإعلامي للجامعة وعضو الهيئة الوطنية للإعلام.

وكشف الطلاب عن سبب اختيارهم لاسم "بيانولا" وهو: أن هذه الآلة كانت بمثابة صندوق للمعرفة والاطلاع على الدنيا ونقل الأخبار فأرادوا أن تكون همزة الوصل بين مصر وأهلها وربطهم من مختلف الطبقات والأديان والمحافظات عن طريق أهم الأحداث والموضوعات التي تناولتها ليأخذوا القارئ إلي رحلة معهم في (صندوق الدنيا) ولكن علي ورق مطبوع. ومن أبرز الموضوعات التي قدمتها المجلة في باب الإعلام حوار مع رئيس المجلس الاعلى للإعلام مكرم محمد أحمد وحوار مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.

وتناولت المجلة تقرير انساني عن مراسلي الحرب والذي تدور فكرته حول الجانب الآخر لمراسلي الحرب والمخاطر التي يشهدونها وآخر عن التحقيقات الاستقصائية في الوطن العربي وقانون تداول المعلومات والقيود التي يتعرض لها الصحفيون الاستقصائيون، أما الباب السياسي فضم عددا من الحوارات الهامة والمميزة مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والسفيرة مشيرة خطاب والسفير الفلسطيني والمستشارة تهاني الجبالي.

واهتمت المجلة في باب الصحة بالإجابة عن أهم الأسئلة التي تهتم بالوضع الصحي في مصر فكان للطلاب حوار مع العالم المصري د. محمد غنيم وتحقيق صحفي عن أهم مستجدات قانون التأمين الصحي الجديد في مصر، كما ضم باب المجتمع حوارا مع الدكتور خالد فهمي وزير البيئة وتقريرا مصورا متميزا عن مصبغة يدوية في مصر تعمل منذ 120عامًا.

وحرصت المجلة في باب الرياضة على أن يكون لكأس العالم النصيب الأوفر في الملف الرياضي فشملت ملفا لكأس العالم يتناول كل ما يتعلق بالمنتخب والسفر إلى روسيا وما يحتاج معرفته المسافرون لتشجيع المنتخب من درجات حرارة وحجز فنادق وغيره كما تضمن حوارات مع اللاعبين المشاركين في المنتخب، بينما تناول باب الأقاليم تحقيقين لمحافظتين مختلفتين أحدهما استقصائي عن زراعة الياسمين في مصر واحتكار المصانع لشراء زهور الياسمين التي تصدر للخارج والآخر عن أكبر محطة طاقة شمسية في العالم.

فيما شهد باب المرأة على غير العادة حوارا جديدا للفنانة منى ذكي تكشف فيه لأول مرة عن الجوانب الخفية في حياتها الشخصية وتقريرا مصورا عن أهم صيحات الموضة لصيف وشتاء 2018 ، وحرص الطلاب في باب الفن على ضم أهم الحوارات مع نجوم السينما والمسرح فكان حوارهم مع الفنانة رغدة و الفنانة أمينة خليل والفنان أحمد الفيشاوي والكاتب مدحت العدل ورائد المسرح التجريبي لينين الرملي.

وكان الطلاب على قدر من الوفاء لزميلتهم التي توفت هذا العام فأصدروا ملحقا مع المجلة تخليدًا لذكراها يحمل اسم "رضوى" والذي ضم حوارات وموضوعات عن المرأة فيما وصفه عضو الهيئة الوطنية للصحافة ومدير تحرير المصري اليوم السابق شارل فؤاد بأنه ليس مجرد ملحق وإنما هو مجلة نسائية اجتماعية في المقام الأول.