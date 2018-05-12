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يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر باير ليفركوزن وهانوفر|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live

السبت 12/مايو/2018 - 09:30 ص
يلا شوت|yalla shoot|بث مباشر باير ليفركوزن وهانوفر|كورة اون لاين|كورة لايف|kora live
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الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة مشاهدة مباراة باير ليفركوزن وهانوفر مباشر اليوم 12-5-2018 في الدوري الألماني.

يلا شوت مشاهدة مباراة  باير ليفركوزن وهانوفر مباشر اليوم 12-5-2018 في الدوري الألماني.

كورة لايف بث مباشر باير ليفركوزن وهانوفر اليوم السبت في الدوري الألماني.

شاهد البث المباشر مباراة  باير ليفركوزن وهانوفر من هنا .. 
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