اليوم.. "هندسة عين شمس" تطلق مبادرة fusion بحضور عدد من الوزراء

أعلن الدكتور أيمن عاشور عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس، عن تنظيم احتفالية كبري لانطلاق مبادرة "fusion"، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء ورجالات الصناعة وكبري الشركات الصناعية وأعضاء الغرف التجارية، وذلك في تمام السابعة من مساء اليوم السبت، بحرم الكلية.









وأوضح عاشور، أن المبادرة تستهدف تأهيل الشباب المبدع وريادة الأعمال بما يسهم في تطوير الصناعة المصرية في كافة المجالات الهندسية علي وجه خاص، مع ربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات الصناعة لتحقيق رؤية الدولة 2030، مشيراً إلى أن مصر تشهد حالياً تحولات جذرية لدفع اقتصادها إلي الأمام لتكون في مصاف الاقتصاديات الناشئة حول العالم، وتعمل الدولة بجد لتنويع مصادر دخلها وتحفيز الطاقات من أجل تحويل هذه الرؤية إلي حقيقة تنشدها مصر من خلال الإعلان عن خطة 2030 لعمل نقلة نوعية في كافة القطاعات الاقتصادية في البلاد.





وأكد أنه انطلاقا من تلك النقطة ياتي تطوير الصناعات المحلية علي رأس الأولويات لما لها من دور كبير في تعظيم الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية من جهة وزيادة القدرة التصديرية من جهة أخري، مبينا أن تنفيذ مبادرة fusion تتم علي محورين متوازيين يكمل كل منهما الآخر، حيث اعتمد المحور الأول علي الشروع في تنفيذ بنود الخطة المتكاملة لتطوير المعامل واالورش التدريبية بالكلية، أما المحور الثاني فتمثل في إنشاء "واحة التكنولوجيا والابتكار" علي الأرض المخصصة لها بجامعة عين شمس في العبور.



