صاروخ سوري يسبب حالة هلع بحفل زفاف إسرائيلي (فيديو)

نشر فيديو على موقع يوتيوب يصور حالة الهلع والفزع بين إسرائيليين خلال حفل زفاف عند مرور صاروخ سوري فوقهم.

ويظهر في الفيديو بداية انطلاق صافرات الإنذار، ثم ظهور الصاروخ يحلق في السماء فوق الحفل، وهروب العروسان والضيوف من الحفل بشكل سريع.

وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك" إن دبابات إسرائيلية أطلقت نيرانها باتجاه أطراف مدينة البعث وعدد من النقاط التابعة للجيش السوري ببلدة حضر جنوب غرب سوريا. وحسب المصدر فإن الجيش السوري رد بعدة رشقات صاروخية على مواقع للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل سمع على إثرها دوي انفجارات داخل الجولان وصافرات الإنذار.