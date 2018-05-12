عين.. "وارنوك" قائد كارديف سيتي للدوري الإنجليزي

عين | زاوية إسبوعية يقدمها الفجر الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.





ضمن كارديف سيتي الويلزي التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد تعادله دون أهداف مع ريدينج ليصبح ثاني المتأهلين من دوري الدرجة الأولى هذا الموسم.





وأنهى كارديف الدوري برصيد 90 نقطة بفارق نقطتين عن فولهام ثالث الترتيب الذي تعرض لخسارة مفاجئة 1-3 أمام برمنجهام سيتي في الجولة الأخيرة للمسابقة، وسيظهر كارديف في دوري الأضواء لأول مرة منذ موسم 2013-2014.





نيل وارنوك المدير الفني لكارديف سيتي هو كلمة السر في عودة الفريق للبريميرليج، حيث يقوده منذ 5 أكتوبر 2016 حتى الآن.





واختارت عين الفجر الرياضي وارنوك نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي كلاعب ومدرب:-









ولد نيل وارنوك في الأول من ديسمبر 1948 بمدينة شيفياد بإنجلترا.





بدأ وارنوك مشواره الكروي كلاعب عام 1967 وهو في التاسعة عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي شسترفيلد وكان يلعب في مركز الجناح.





لعب وارنوك ل 8 أندية هي : شسترفيلد (خاض معه 4 مباريات وسجل خلالهم هدفين) وروذرهام يونايتد (خاض معه 52 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف) وهارتلبول يونايتد (خاض معه 60 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف) وسكانثوربي يونايتد (خاض معه 72 مباراة، سجل خلالهم 7 أهداف) وألدر شوت (خاض معه 37 مباراة، سجل خلالهم 6 أهداف) وبارنسلي (خاض معه 57 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف) ويورك سيتي (خاض معه 4 مباريات) وكرو ألكسندرا (خاض معه 21 مباراة، سجل خلالهم هدف وحيد). خاض 327 مباراة، سجل خلالهم 36 هدف خلال 11 عام.





حصل وارنوك على لاعب الموسم في 1972 في نادي هارتلبول، كما حصل على شخصية العام الرياضية من إذاعة البي بي سي في 2011.





أعلن وارنوك إعتزاله وهو في الثلاثينات من عمره تحديدًا في الثانية والثلاثين من عمره في 1980 ليتجه لمجال التدريب بدأها بنادي جينزبرو ترينتي ثم بورتون ألبيون، ثم قاد 13 فريق بعدهم حتى الآن، هم : سكاربرو (قادهم في 78 مباراة، فاز في 30 مباراة وتعادل في 25 مباراة وخسر 23 مباراة) ونوتس كاونتي (قادهم في 209 مباراة، فاز في 90 مباراة وتعادل في 49 مباراة وخسر 70 مباراة) وتوركواي يونايتد (قادهم في 15 مباراة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 5 مباريات وخسر 5 مباريات) وهدرسفيلد (قادهم في 108 مباراة، فاز في 44 مباراة وتعادل في 34 مباراة وخسر 30 مباراة) وبلايماوث ارجيل (قادهم في 88 مباراة، فاز في 35 مباراة وتعادل في 24 مباراة وخسر 29 مباراة) واولد هام أتلتيك (قادهم في 67 مباراة، فاز في 27 مباراة وتعادل في 22 مباراة وخسر 20 مباراة) وباري (قادهم في 77 مباراة، فاز في 19 مباراة وتعادل في 29 مباراة وخسر 29 مباراة) وشيفيلد يونايتد (قادهم في 388 مباراة، فاز في 165 مباراة وتعادل في 100 مباراة وخسر 123 مباراة) وكريستال بالاس (قادهم في 146 مباراة، فاز في 50 مباراة وتعادل في 45 مباراة وخسر 51 مباراة) وكوين بارك رينجرز (قادهم في 88 مباراة، فاز في 35 مباراة وتعادل في 28 مباراة وخسر 25 مباراة) وليدز يونايتد (قادهم في 63 مباراة، فاز في 23 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 25 مباراة) وروذرهام يونايتد (قادهم في 16 مباراة، فاز في 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 14 مباراة) وكارديف سيتي (قادهم في 87 مباراة، فاز في 44 مباراة وتعادل في 19 مباراة وخسر 24 مباراة).





وارنوك مشجع لنادي شيفيلد يونايتد ودربه لثماني سنوات ومتزوج من شارون ولديه 5 أبناء، جيمس وناتالي وآيمي وكوسمو وويليام. قام وارنوك بتأليف كتابين الأول في 1996 واسمه طريق نيل وارنوك إلى ويمبلي، والثاني في 2007 وعبارة عن سيرته الذاتية واسمه صنع في شيفيلد : نيل وارنوك - قصتي.



