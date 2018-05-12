بدء الملتقى الأول للإدارة الرياضية في جامعة القاهرة

يقيم اليوم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، الملتقى الأول للإدارة الرياضية تحت شعار" نحو المهنية فى الإدارة الرياضية"، برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.



