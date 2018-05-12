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بدء الملتقى الأول للإدارة الرياضية في جامعة القاهرة

السبت 12/مايو/2018 - 09:13 ص
بدء الملتقى الأول للإدارة الرياضية في جامعة القاهرة
الدكتور محمد عثمان الخشت - رئيس جامعة القاهرة
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آية حمروشي
 
يقيم اليوم مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، الملتقى الأول للإدارة الرياضية تحت شعار" نحو المهنية فى الإدارة الرياضية"، برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة.

يقام الملتقى بأحد فنادق القاهرة، ضمن فعاليات ختام الإصدار العاشر لبرنامج الشهادة المهنية فى الإجارة الرياضية، الذي يقدمه مركز البحوث والدراسات التجارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
المزيد عن: الملتقى الأول للإدارة الرياضية الدراسات التجارية الاتحاد الدولى لكرة القدم الإدارة الرياضية
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