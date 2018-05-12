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انطلاق ماراثون الامتحانات في جامعة القاهرة

السبت 12/مايو/2018 - 09:11 ص
انطلاق ماراثون الامتحانات في جامعة القاهرة
جامعة القاهرة - أرشيفية
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آية حمروشي
 
أنهت جامعة القاهرة كافة الترتيبات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018، وأعلنت جميع الكليات جداول الامتحانات، ومواعيدها، وتوقيتاتها، وأماكنها.


وتبدأ، السبت 12 مايو، الامتحانات بكليات الآثار والإعلام والعلوم، ويوم 14 مايو بكلية الحقوق، ويوم 15 مايو بكليتي الآداب والعلاج الطبيعي «نظام قديم»، و16 مايو بكلية الصيدلة.

فيما تبدأ الامتحانات يوم 17 مايو بكلية التجارة، ويوم 19 مايو بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 20 مايو بكليتي التمريض والعلاج الطبيعي (نظام جديد)، ويوم 23 مايو بكليات التربية النوعية والتخطيط الإقليمي والعمراني والزراعة، على أن تنتهي جميع الامتحانات بكليات جامعة القاهرة كافة قبل عيد الفطر المبارك.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة اتخذت كافة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإداري لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان في نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالإنترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد أستاذ المادة وقت امتحانه.

وشدد «الخشت» على توفير التأمين اللازم لمقار الامتحانات، واتخاذ التدابير الخاصة بتوفير الراحة للطلاب لأداء امتحاناتهم من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، وتواجد الأساتذة والمراقبين، وتوفير سيارات الإسعاف بجوار اللجان، وتوفير اللجان المخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم كافة التيسيرات لهم وفقًا لما حددته الجامعة من قواعد في هذا الشأن.

وأشار إلى تشكيل لجنة للطوارئ ومتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، بحيث يكون من سلطة اللجنة التعامل مع المشاكل الطارئة أثناء الامتحانات واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأوضح رئيس الجامعة استمرار الامتحانات بنظام البابل شيت، لافتًا إلى ضرورة التزام العمداء بقرار مجلس الجامعة بتضمين أي امتحان سؤال حل المشكلات في إطار تطوير نظم التقويم والامتحانات.
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