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مساع أمريكية لإقناع ترامب باستئناف تمويل "الخوذ البيض"

السبت 12/مايو/2018 - 09:11 ص
مساع أمريكية لإقناع ترامب باستئناف تمويل الخوذ البيض
الخوذ البيض
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وكالات
 

شدد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس النواب الأمريكي إد رويس، على ضرورة استئناف تقديم المساعدات المالية الأمريكية "للخوذ البيض" في أسرع وقت ممكن.

 

واعتبر رويس أن هذه المنظمة تقدم  "مساعدة حيوية جدا للسكان في سوريا"، وأنه لا يجوز لبلاده بعد سبع سنوات من الصراع في سوريا "مغادرة المنطقة ببساطة".

 

وأضاف: "يجب أن تكون مقاومة النفوذ الإيراني جزء رئيسيا من استراتيجية أمريكية واسعة في سوريا، ولا يمكننا التخلي عن المنطقة. يجب علينا العمل مع شركائنا واستخدام جميع وسائل الدبلوماسية، بما فيها الضغط والدعم المالي للمساعدة في تغيير الظروف على الأرض".

 

وفي فترات سابقة، أعرب رويس عن دعمه النشيط "للخوذ" والتقى ممثليها في أبريل 2017، بعد القصف الصاروخي الأمريكي لمطار الشعيرات السوري. 

 

الخبير السياسي الروسي كيريل كوكتيش، اعتبر أنه من المستبعد أن يستمع ترامب لمثل هذه الدعوات ويعيد تقديم الدعم "للخوذ" التي فضحت نفسها أكثر مرة من خلال فبركة الأنباء عن هجمات كيميائية مزعومة شنها  الجيش السوري.

 

وقال: "من الصعب القضاء على "الخوذ" بسبب وجود رعاة آخرين لأصحابها" وبينهم بريطانيا التي أعلنت خارجيتها مؤخرا، أنها لن توقف دعمها لها.

 

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن أوقفت تمويل "الخوذ البيض" وتعيد النظر في برنامج دعمها المالي.

 

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