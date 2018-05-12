مدير مستشفيات جامعة القاهرة: نحتاج مساندة المجتمع المدني لتحسين الخدمات

أكد الدكتور أحمد صبحى، مدير مستشفيات جامعة القاهرة، أنه بعدما جددت الجامعة التعاقد مع بنك مصر لتطوير فرع البنك داخل قصر العينى، وكذلك لتمويل حملة دعائية ضخمة لجمع التبرعات لقصر العينى خلال شهر رمضان، من المنتظر أن تنطلق أعمال التطوير بقصر العينى إلى الطريق الصحيح.

وأضاف صبحى ، أن المجتمع المدنى لابد أن يشارك مع الجامعة لتقديم خدمة طبية محسنة وجيدة بمسشتفيات قصر العينى، قائلا: "قصر العينى ملكا للشعب المصرى وهو الملجأ الأخير للعلاج ولتقديم خدمة أفضل وتحسين الأداء نحتاج مساندة المجتمع المدنى لتحسين الخدمات وتقليل عدد قوائم الانتظار من خلال الحملة الدعائية خلال شهر رمضان المبارك".