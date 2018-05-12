اليوم.. انطلاق الامتحانات بكليات الإعلام والأثار في جامعة القاهرة

تبدأ امتحانات نهاية العام بكليات الإعلام والآثار والعلوم بجامعة القاهرة، اليوم السبت، وتواصل كليات الجامعة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تبدأ يوم 14 مايو بكلية الحقوق، ويوم 15 مايو بكليتى الآداب والعلاج الطبيعى "نظام قديم"، ويوم 16 مايو بكلية الصيدلة، ويوم 17 مايو بكلية التجارة.





وتبدأ امتحانات نهاية العام 19 مايو بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 20 مايو بكليتى التمريض والعلاج الطبيعى (نظام جديد)، ويوم 23 مايو بكليات التربية النوعية والتخطيط الإقليمى والعمرانى والزراعة، على أن تنتهى جميع الامتحانات بكليات جامعة القاهرة كافة قبل عيد الفطر المبارك.



