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اليوم.. انطلاق الامتحانات بكليات الإعلام والأثار في جامعة القاهرة

السبت 12/مايو/2018 - 09:05 ص
اليوم.. انطلاق الامتحانات بكليات الإعلام والأثار في جامعة القاهرة
طلاب - أرشيفية
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آية حمروشي
 
تبدأ امتحانات نهاية العام بكليات الإعلام والآثار والعلوم بجامعة القاهرة، اليوم السبت، وتواصل كليات الجامعة، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث تبدأ يوم 14 مايو بكلية الحقوق، ويوم 15 مايو بكليتى الآداب والعلاج الطبيعى "نظام قديم"، ويوم 16 مايو بكلية الصيدلة، ويوم 17 مايو بكلية التجارة.

وتبدأ امتحانات نهاية العام 19 مايو بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 20 مايو بكليتى التمريض والعلاج الطبيعى (نظام جديد)، ويوم 23 مايو بكليات التربية النوعية والتخطيط الإقليمى والعمرانى والزراعة، على أن تنتهى جميع الامتحانات بكليات جامعة القاهرة كافة قبل عيد الفطر المبارك.

من جانبها، أعلنت جامعة القاهرة أنها أنهت كافة الترتيبات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2017/2018، وأعلنت جميع الكليات جداول الامتحانات، ومواعيدها وتوقيتاتها، وأماكنها، واتخذت الجامعة الترتيبات الخاصة بتأمين أعمال الامتحانات وتوفير أفراد الأمن الإدارى لتأمين مقار الامتحان، وطباعة أوراق الامتحان فى نفس اليوم وعدم تداولها على أجهزة متصلة بالانترنت للحفاظ على سريتها مع تواجد استاذ المادة وقت امتحانه.
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