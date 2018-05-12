شاهد.. ساسة العراق يصوتون في الانتخابات النيابية

أدلى الساسة العراقيون بأصواتهم في الانتخابات النيابية التي انطلقت صباح اليوم في عموم البلاد، فيما كان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أول المقترعين في هذه الانتخابات.

وحث البارزاني المواطنين في إقليم كردستان على المشاركة "الفعالة" في الانتخابات وأكد للصحفيين أن "الانتخابات تعد فرصة مهمة أمام المواطنين للتعبير عن إرادتهم"، ودعا المواطنين "للمشاركة الواسعة في الانتخابات، على ألا يؤدي تساقط الأمطار إلى عزوفهم عن التصويت".

وأعرب عن أمله في معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد، مضيفا أنه "لن يستطيع أي طرف في العراق تشكيل الحكومة العراقية بدون تحالفات، ويجب تشكيل تحالف كردستاني قوي للمشاركة في البرلمان العراقي للدفاع عن حقوق شعب كردستان".

وشدد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على وجود "نوايا حقيقية للتلاعب بالانتخابات"، داعيا المفوضية إلى "التدخل وإيقاف مثل هذه الحالات، لأنه أمر خطير قد يغير المسار السياسي".

وأوضح المالكي، أن "الانتخابات من شأنها أن تنقل العراق إلى مرحلة جديدة، لاسيما وأنها واجب شرعي وأخلاقي"، مؤكدا على ضرورة "الالتزام بوثيقة الشرف التي طرحتها الأمم المتحدة".

من جانبه، دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري المفوضية العليا للانتخابات إلى "الحيادية"، مشددا على "ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة".

وأوضح الجبوري للصحفيين بعد الإدلاء بصوته أن "المفوضية بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية وما تبقى خلال اليوم يحتاج منها أن تكون حريصة على استقبال الناخبين دون أي مشاكل".

وأضاف: "المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهد مشترك، وهناك مسألة مهمة تتلخص في أن عملية الانتخابات تمهد لمرحلة أخرى ذات أهمية اسمها التفاهمات التي يجب أن تكون بين الأطراف السياسية".

أما زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، فقد أدلى بصوته في النجف، حيث بدأ الناخبون العراقيون التصويت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، على أن يستمر التصويت حتى السادسة مساء.