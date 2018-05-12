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عاجل.. 11 قتيلا إيرانيًا في القصف الإسرائيلي على مواقع في سوريا

السبت 12/مايو/2018 - 08:57 ص
عاجل.. 11 قتيلا إيرانيًا في القصف الإسرائيلي على مواقع في سوريا
قصف اسرائيلي - أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلن المرصد السوري، اليوم السبت، مقتل 11 قتيلًا إيرانيًا في القصف الإسرائيلي على مواقع في سوريا فجر الخميس الماضي، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

 

وقصفت إسرائيل عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية في سوريا رداً على إطلاق صواريخ نسبته إلى إيران، وبتوجيه من قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ضد مواقع إسرائيلية في هضبة الجولان المحتلة.

 

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