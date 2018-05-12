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أسعار الذهب اليوم السبت 12\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية

السبت 12/مايو/2018 - 08:50 ص
أسعار الذهب اليوم السبت 12\5\2018 بمحافظة الإسماعيلية
أسعار الذهب
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هشام إسماعيل
 
شهدت أسواق الذهب في بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، ثبات عقب ارتفاع سعر الجرام بقيمة جنيهان بمحلات الصاغة، بالمقارنة بأسعار أمس.

فلقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مبلغ 740 جنيهًا، وكان سعره أمس 736 جنيهًا، وبلغ عيار 21 نحو 665 جنيهًا، وكان سعره 660 جنيهًا، وسجل عيار 18 نحو 535 جنيهًأ، وكان سعره 534 جنيهًا للجرام.
كما بلغ عيار 14 سجل مبلغ 416 جنيهًا، وكان سعره 415 جنيهًا، وسجل عيار 12 مبلغ 368 جنيهًا، وكان سعره 367 جنيهًا للجرام، في حين سجل الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 5 آلاف و4 جنيهات، وكان سعره 4 آلاف و984 جنيهًا.

كما وصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 25 إلى 60 جنيه، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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