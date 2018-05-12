ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد سقوط "نادال".. نهاية هيمنة "الأربعة الكبار" على بطولة مدريد

السبت 12/مايو/2018 - 07:51 ص
بعد سقوط نادال.. نهاية هيمنة الأربعة الكبار على بطولة مدريد
طباعة
وكالات
 
جاءت هزيمة الإسباني رافاييل نادال، في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس، على يد النمساوي دومينيك ثيم لتفتح الباب أمام فائز جديد باللقب، ما يعني نهاية هيمنة "الأربعة الكبار" على ألقابها خلال العقد الأخير.

واستهل نادال ألقابه في مدريد عام 2005 ليعود بعد ذلك، ويحصد ألقاب نسخ 2010، 2013، 2014، 2017 ، في حين توج البريطاني آندي موراي عامي 2008، 2015، والسويسري روجيه فيدرر بنسختي 2007، 2012 ، والصربي نوفاك ديوكوفيتش في 2011، 2016.

ومنع هؤلاء الأربعة أي لاعب آخر من فتح أي ثغرة للصعود على قمة منصة التتويج في البطولة الإسبانية، أمثال الفرنسي جيليه سيمون (2008)، والتشيكي توماس بيرديتش (2012)، والسويسري ستان فافرينكا (2013)، والياباني كي نيشيكوري (2014)، والنمساوي دومينيك ثيم (2017)، طوال السنوات العشر الأخيرة.

وبفوزه، لم يكتفِ ثيم بإيقاف سلسلة فوز نادال بـ50 مجموعة متتالية على نفس النوع من الأراضي، بل أوقف أيضًا سلسلة الفوز بـ21 مباراة متتالية على الأراضي الترابية للبطل الإسباني، منذ تحقيقه لقب رولان جاروس الموسم الماضي.

المزيد عن: الشيك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 8:10:03 AM