الاتحاد الإسباني للتنس يبحث مع "بيكيه" الشكل الجديد لكأس ديفيز

قال ميجيل دياز، رئيس الاتحاد الإسباني للتنس، إنه عقد اجتماعات مع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا بشأن إقامة الشكل الجديد لبطولة كأس ديفيز في فرنسا، أو مدريد العام المقبل.





وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن الاتحاد الدولي للتنس، إجراء تغييرات جذرية على شكل كأس ديفيز، لتقام بمشاركة 18 فريقًا، وتصبح مثل نهائيات كأس العالم في مكان واحد، وتوصل لاتفاق لإقامتها لمدة 25 عامًا مقابل 3 مليارات دولار مع مجموعة كوزموس للاستثمار التي أسسها ويتولى رئاستها بيكيه، لاعب كرة القدم.





وقال دياز للصحفيين، في بطولة مدريد المفتوحة اليوم الجمعة: "نحن نبحث عن طريقة لإقامة منافسات دور الثمانية والدور قبل النهائي والنهائي في مدريد أو فرنسا لذا لا نضطر إلى الذهاب إلى آسيا".





وأضاف "عقدنا اجتماعات مع جيرارد بيكيه وسنعقد اجتماعًا إضافيا لكننا لا نزال نريد بعض المعلومات. نحن نبحث عن الشكل النهائي للبطولة ولم يتحدد أي شيء بعد. سنتخذ القرار في اجتماع مجلس الإدارة المقبل في نهاية مايو".





وكان بيكيه، الذي يستعد للعب مع إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم في روسيا الشهر المقبل، حاضرًا لمتابعة مواطنه رافاييل نادال خلال خسارته أمام دومينيك ثيم في بطولة مدريد المفتوحة اليوم الجمعة، كما حضر ثنائي ريال مدريد لوكاس فاسكيز، وماركو أسينسيو.





وتمثل كأس ديفيز بشكلها الجديد تطورًا هائلا للمسابقة التي تقام منذ 1900 لكنها عانت في السنوات الأخيرة من اعتذار العديد من اللاعبين الكبار عن عدم المشاركة.



