سباق جائزة إسبانيا يذكر ألونسو بصيامه عن الانتصارات

فاز فرناندو ألونسو بسباقه الأول في بطولة العالم للتحمل مع تويوتا على حلبة سبا البلجيكية في 5 مايو/أيار لكن سباق جائزة إسبانيا الكبرى يذكره بطول المدة التي غاب فيها عن الانتصارات في فورمولا 1.





وغدًا السبت سيوافق الذكرى السنوية الخامسة لآخر فوز لبطل العالم السابق مرتين في سباق للجائزة الكبرى والذي كان مع فيراري على حلبة كتالونيا في 12 مايو أيار 2013.





وإذا حقق ألونسو الفوز مجددُا، وهو سيناريو مستبعد مع فريق مكلارين الذي هيمن على السباقات في الماضي لكنه يواجه حاليًا صعوبات للعودة لمستواه، فإنها ستكون سابقة هي الأولى من نوعها.





وتنسب أطول فجوة بين الانتصارات في تاريخ فورمولا 1 للإيطالي ريكاردو باتريسي، الذي خاض 99 سباقا بين انتصاره في جنوب أفريقيا عام 1983، وفوزه في سان مارينو عام 1990 مع فريق وليامز.





وخاض ألونسو 93 سباقًا حتى الآن، ولا يزال يحصي المزيد. لكن الغياب الطويل عن منصة التتويج لم يقلل من عزمه.





وقال ألونسو للصحفيين في حلبة كتالونيا أمس الخميس "أحافظ على الحافز لأنَّني أحب المنافسة. أحب الفوز".





وأضاف "في كل مرة أذهب للتمرين. في كل مرة أذهب للنوم يكون لدي حلم واحد في ذهني، وهو الفوز بسباق في فورمولا 1 والفوز ببطولة العالم...أفكر دوما في الفوز".





وينافس الونسو في بطولتي التحمل وفورمولا 1 هذا الموسم، إذ يسعى لأن يصبح ثاني سائق في التاريخ بعد البريطاني جراهام هيل الذي ينال التاج الثلاثي في سباقات السيارات.





ويتضمن هذا لقب فورمولا 1، أو سباق جائزة موناكو الكبرى الذي فاز به أيضا، وسباق لومان 24 ساعة بالإضافة إلى انديانابوليس 500. وسيشارك الونسو في لومان في 2018 و2019 مع تويوتا.





وشارك السائق الاسباني في سباق اندي 500 العام الماضي وكان في الصدارة قبل أن ينسحب بسبب مشكلة في السيارة.





وقال السائق الإسباني "لن يغير الفوز في بلجيكا شيئا. أعتقد أنهما أمران مختلفان وعالمان مختلفان".





وبعد ثلاثة أعوام غير ناجحة مع هوندا تحول فريق مكلارين حاليا إلى محركات رينو وهي نفس المحركات التي ساعدت السائق الإسباني على الفوز باللقب في 2005 و2006 لكن لا يزال أمامه الكثير لاعتلاء القمة.





وقال ألونسو "في نفس الوقت كنا هنا العام الماضي دون أي نقاط. نحن الآن في المركز السادس ببطولة العالم والرابع في ترتيب الصانعين ولذلك فهذه بداية جيدة على أي حال".



