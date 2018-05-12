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محمود سعد ينشر صورته مع فتحي عبد الوهاب.. ويعلق: "السيلفي المجنون"

السبت 12/مايو/2018 - 08:14 ص
محمود سعد ينشر صورته مع فتحي عبد الوهاب.. ويعلق: السيلفي المجنون
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حامد محمود
 

نشر الإعلامي محمود سعد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة "سيلفي" له مع الفنان فتحي عبد الوهاب. 

وعلق محمود سعد، على صورته مع فتحي عبد الوهاب قائلًا: "السيلفي المجنون".

كان فتحي عبد الوهاب حل ضيفًا على حلقة أمس من برنامج "باب الخلق" المذاع على قناة "النهار"، تقديم محمود سعد. 

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