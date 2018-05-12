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رئيس كوبا يؤكد لنظيرة الفلسطيني تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية

السبت 12/مايو/2018 - 07:26 ص
رئيس كوبا يؤكد لنظيرة الفلسطيني تأييد بلاده لإقامة دولة فلسطينية
رئيس كوبا لنظيره الفلسطيني
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أكد الرئيس الكوبي الجديد ميجيل دياز، للرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذى استقبله الجمعة تأييد بلاده إقامة دولة فلسطينية.

وأكد "تأييد كوبا الدائم للحقوق الثابتة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة ضمن حدود ما قبل 1967 مع القدس الشرقية عاصمة لها" وفق الصحافة الرسمية.

وقالت وسائل الإعلام، إن الرئيس دياز، أكد رفض كوبا "قرار الحكومة الأمريكية الأحادى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها".

وأشارت إلى أن عباس شكر كوبا عل دعمها للشعب الفلسطينى وهى من الدول القليلة التى عارضت فى 1947 تقسيم فلسطين، وواصلت دعم الفلسطينيين بعد انتصار الثورة الاشتراكية التي قادها فيديل وراول كاسترو، ينهى عباس السبت جولة فى أميركية اللاتينية قادته كذلك الى فنزويلا وتشيلى المؤيدتين إقامة دولة فلسطينية.
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