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مشاهدة مباراة اشبيلية وريال بيتيس بث مباشر اليوم السبت 12-5-2018 الدوري الإسباني

السبت 12/مايو/2018 - 07:20 ص
مشاهدة مباراة اشبيلية وريال بيتيس بث مباشر اليوم السبت 12-5-2018 الدوري الإسباني
اشبيلية
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الفجر الرياضي
 

 

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معلومات عن مباراة اشبيلية وريال بيتيس اون لاين اليوم اشبيلية Vs ريال بيتيس، البطولة : الدوري الإسباني ، القنوات الناقلة : 3 Bein Sports، المعلقين : سوار الذهب.

 

موعد مشاهدة مباراة اشبيلية وريال بيتيس بدون تقطيع اليوم في تمام الـ 19:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 18:30 مساءاً بتوقيت مصر، كورة ستار مشاهدة مباراة اشبيلية وريال بيتيس بث مباشر ماتش اشبيلية وريال بيتيس لايف اليوم 12-5-2018 في بطولة الدوري الإسباني.

 

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