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مفاجأة سارة لعشاق "Superman".. قريبًا

السبت 12/مايو/2018 - 07:45 ص
مفاجأة سارة لعشاق Superman.. قريبًا
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الفجر الفني
 

قررت شبكة Syfy الأمريكية، إنتاج مسلسل تلفزيونى يسرد حياة الفيلم الشهير Superman، وعرضه عب أوائل العام القادم، فى 10 حلقات كموسم أول.

ويسرد المسلسل قصة حياة جد "Superman"، الذي لعب دور كاميرون كوفي، والذى تم نبذ عائلته وإزعاجهم وهو يحارب لاسترداد شرف العائلة وإنقاذ عالمه من الفوضى
 
العمل من تأليف إيان جولدبرج، وبطولة جورجينا كامبل، إليوت كوان، آن أوجبومو، راسموس هارديكر، واليس داي، آرون بيير، جنبا إلى جنب مع إيان ماكلهيني، وسيتم تعيين كولم ماكارثي كمدير ومنتج تنفيذي، وسيكون هذا أول إنتاج يتم تصويره في استوديوهات بلفاست هاربور الجديدة.


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