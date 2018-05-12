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نيمار يثير الذعر في البرازيل قبل مونديال روسيا

السبت 12/مايو/2018 - 07:06 ص
نيمار يثير الذعر في البرازيل قبل مونديال روسيا
نيمار
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وكالات
 

اعترف مهاجم نادي باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، في مقابلة أنه بحاجة إلى "نسيان خوفه في أسرع وقت ممكن" للعب بكامل تركيزه ومستواه خلال كأس العالم في روسيا هذا العام.

 

وأكد نيمار في مقابلة أجراها معه اللاعب السابق زيكو: "بدأت المشي من جديد، ولكن دائماً ما يراودني شعور الخوف من العودة للعب، أريد أن أنسى ذلك الشعور في أسرع وقت ممكن لأتمكن من التألق في المونديال".

 

وأكد اللاعب البرازيلي، الذي يكمل حالياً المرحلة الأخيرة من تعافيه من إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى، أن توقعات رجوعة للعب مجدداً كبيرة وأن كل شيء يسير على ما يرام.

 

ومع ذلك، فإن احتمالية ظهور نيمار مع الفريق الباريسي قبل نهاية الموسم، وبالتحديد في 19 مايو المقبل ضد فريق كاين في مسابقة الدوري، لا تزال غير مؤكدة.

 

وفي المقابلة أيضاً أشاد نيمار بزملائه السابقين في فريق برشلونة الإسباني، وخصوصا اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز الذي وصفه بأنه "وحش داخل الملعب" وأيضاً شخص "ذكي للغاية".

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