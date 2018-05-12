عاجل.. كوبا تدين القرار الأمريكي بنقل سفارتها إلى القدس

أدان رئيس مجلس الدولة ومجلس وزراء كوبا ميغيل دياز كانيل يوم الجمعة قرار الولايات المتحدة الأميركية بنقل سفارتها إلى القدس خلال الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هافانا.





وأفاد التلفزيون الكوبي:"أكد كانيل معارضته للقرار الأحادي من جانب الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى هذه المدينة" – وفقًا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".





وأكد الزعيم الكوبي الجديد دعم كوبا لحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم.





يذكر أن ترامب أعلن 6 ديسمبر الماضي اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرر نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس.





وحدد 14 مايو، موعدا لافتتاح السفارة في القدس، تزامناً مع احتفال إسرائيل بعيد "الاستقلال" الـ 70، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيين الذكرى السبعين للنكبة.





وأثار قرار ترامب غضبا عارما في العالم العربي والإسلامي، خاصة لدى الفلسطينيين، الذين قطعوا الاتصالات مع الإدارة الأمريكية في أعقاب القرار.





وازدادت العلاقة توترا بين السلطة الفلسطينية وواشنطن، بعد تجميد الأخيرة لدعمها المالي المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا).





كما شهدت الأراضي الفلسطينية مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل العشرات من الفلسطينيين وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي.