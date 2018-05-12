مشاهدة مباراة الفيصلي والاتحاد بث مباشر حصري على KSA Sports

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معلومات عن مباراة الاتحاد والفيصلي اون لاين اليوم الفيصلي Vs الاتحاد، البطولة : نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين ، القنوات الناقلة : KSA Sports، المعلقين : علي سعيد الكعبي .

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