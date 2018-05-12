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شاهد.. الأسطول الجديد لسيارات محمد رمضان (فيديو)

السبت 12/مايو/2018 - 06:27 ص
شاهد.. الأسطول الجديد لسيارات محمد رمضان (فيديو)
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الفجر الفني
 

شارك النجم محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد له في أحدث ظهور له.

وحرص رمضان خلال الفيديو على استعراض السيارات التي يمتلكها من الماركات العالمية، فيما نال الفيديو إعجاب جمهوره وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.  

جدير بالذكر أن رمضان، يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل "نسر الصعيد" تأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي، إنتاج شركة العدل جروب، ويشاركه البطولة في المسلسل درة وسيد رجب وسلوى خطاب.




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