شاهد.. الأسطول الجديد لسيارات محمد رمضان (فيديو)

شارك النجم محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" فيديو جديد له في أحدث ظهور له.





وحرص رمضان خلال الفيديو على استعراض السيارات التي يمتلكها من الماركات العالمية، فيما نال الفيديو إعجاب جمهوره وقاموا بمشاركته على نطاق واسع.