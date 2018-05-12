عاجل.. انطلاق عملية الاقتراع العام للانتخابات التشريعية في العراق





فتحت مراكز الاقتراع العراقية أبوابها صباح اليوم السبت لاستقبال نحو 24.5 مليون ناخب عراقي ليدلوا بأصواتهم في انتخابات برلمان جديد.





وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في العراق عند الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، وسيستمر التصويت حتى الساعة 6 مساء.





وتجري عملية التصويت حسب قانون نسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة، وتتوزع الأصوات فيها على المرشحين ضمن 87 لائحة في 18 محافظة وفقا لتسلسلهم داخل كل قائمة.





ويتنافس في الانتخابات 320 حزبا سياسيا وائتلافا وقائمة انتخابية، يمثلها 7 آلاف و367 مرشحا، أي أقل من المرشحين لانتخابات 2014، التي سجلت تنافس 9 آلاف مرشح.



