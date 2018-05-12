فيديو.. الشركة المنتجة لـ"The Predator" تطرح البرومو الأول للفيلم
السبت 12/مايو/2018 - 05:31 ص
الفجر الفني
طرحت الشركة المنتجة لـ "The Predator"، البرومو الأول لفيلم الرعب وهو الجزء الجديد من سلسلة "Predator" الشهيرة.
وتأجل عرض الفيلم أكثر من مرة، الأولى فى فبراير الماضى ومن ثم تأخر إلى أغسطس وبعدها إلى 14 من سبتمبر القادم، على حسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل القائمين على الفيلم.
الفيلم بطولة إيفون ستراهوفسكي، أوليفيا مون، لوشلين مونرو، و يعقوب تريمبلاي، ومن المقرر طرحه في دور العرض فى 14 من شهر سبتمبر المقبل.
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