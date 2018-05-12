فيديو.. الشركة المنتجة لـ"The Predator" تطرح البرومو الأول للفيلم





طرحت الشركة المنتجة لـ "The Predator"، البرومو الأول لفيلم الرعب وهو الجزء الجديد من سلسلة "Predator" الشهيرة.

وتأجل عرض الفيلم أكثر من مرة، الأولى فى فبراير الماضى ومن ثم تأخر إلى أغسطس وبعدها إلى 14 من سبتمبر القادم، على حسب ما تم الإعلان عنه مؤخراً من قبل القائمين على الفيلم.



