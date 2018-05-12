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بعد تأهله لدوري الأبطال.. ماذا قدم الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم؟

السبت 12/مايو/2018 - 05:28 ص
بعد تأهله لدوري الأبطال.. ماذا قدم الإسماعيلي في الدوري هذا الموسم؟
الإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

خطف الإسماعيلي المركز الثاني رسميا، في بطولة الدوري الممتاز، وضمن المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وذلك بعد تعادله في المباراة المثيرة التي جمعته مع المصري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الـ24 لبطولة الدوري.

 

احتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 68 نقطة، خاض خلالها 34 مباراة طوال الموسم، فاز الدراويش في 19 مباراة وتعادل في 11 مباريات وخسر 4 مباريات، سجل 50 هدفا هذا الموسم ومني مرماه ب 27 هدفا.

 

المزيد عن: دوري أبطال إفريقيا بيدرو بارني الدوري العام الإسماعيلي إفريقى
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