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بيدرو بارني: لا أعلم شيئا عن مصيري مع الإسماعيلي

السبت 12/مايو/2018 - 05:18 ص
بيدرو بارني: لا أعلم شيئا عن مصيري مع الإسماعيلي
بارني
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الفجر الرياضي
 

"لا أعلم مصيرى مع الإسماعيلى سواء بالاستمرار أو الرحيل، الجميع سيعرف النتائج بعد أيام قليلة".. هكذا بدأ البرتغالى بيدرو بارني المدير الفنى للاسماعيلى تصريحاته عقب لقاء المصري البورسعيدي.

 

وقاد بيدرو الإسماعيلي لوصافة الدوري المحلى إثر التعادل أمام المصري البورسعيدي بهدف لكل فريق ضمن مؤجلات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر الدورى المحلي.

 

وأضاف: "أرى أن التعادل أمام فريق كبير بحجم المصرى في ظل الغيابات هو انتصار كبير لجهد اللاعبين المبذول فى الملعب".

 

وواصل: "أشكر الجماهير على ما قدموه لصالح الفريق واللاعبين من دعم ومساندة بعد نهاية موسم صعب وشاق".

 

واستكمل قائلا: "حرصت على ابعاد اللاعبين تماما عن التفكير فى لقاء الزمالك من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام النادى المصري".

 

وأتم حديثه: "تفوقنا فى جزء من المباراة والمصرى تفوق فى الجزء الأخر لكننا حققنا الهدف المنتظر هو العودة للمشاركة ببطولة إفريقيا".

 

 

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