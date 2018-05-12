زوجة هارفي واينستين تقول إن اتهامات التحرش أصابتها بالغثيان

خرجت مصممة الأزياء جورجينا تشابمان زوجة المنتج السينمائي الأمريكي هارفي واينستين المنفصلة عنه عن صمتها تجاه الاتهامات الموجهة له بسوء السلوك الجنسي وقالت إن هذه الاتهامات أصابتها بالغثيان.

وقالت تشابمان، التي شاركت في تأسيس العلامة التجارية ماركيزا، لمجلة فوج في أول مقابلة لها منذ تفجرت الفضيحة في أكتوبر تشرين الأول الماضي ”فقدت عشرة أرطال (4.5 كيلوجرام) في خمسة أيام، لم يكن الطعام يستقر في معدتي“.









كانت صحيفة نيويورك تايمز ومجلة نيويوركر أول من نشر الاتهامات الموجهة لواينستين.





وقالت المصممة البريطانية ”فقدت توازني. كان الأمر صعبا لأن أول مقال كان عن وقت قبل أن ألتقيه بكثير لذا كانت هناك لحظة لم استطع فيها اتخاذ قرار يستند إلى معلومات كافية. ثم اتسع نطاق القصص وأدركت أنها لم تكن واقعة واحدة فردية“.





وفي اليوم الذي نشرت نيويوركر تقريرها أعلنت تشابمان انفصالها عن واينستين لتنهي بذلك زواجا دام عشرة أعوام. والزوجان الآن بصدد إنهاء إجراءات الطلاق.