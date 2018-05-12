ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لاعب الإسماعيلي الأكثر مشاركة في دوري هذا الموسم

السبت 12/مايو/2018 - 05:04 ص
لاعب الإسماعيلي الأكثر مشاركة في دوري هذا الموسم
الإسماعيلي
طباعة
الفجر الرياضي
 

حقق عماد حمدي، متوسط ميدان الإسماعيلي، رقما جديدا هذا الموسم، باعتباره أكثر لاعبي الدوري المصري مشاركة في المسابقة المحلية.

 

وكان الإسماعيلي أنهى منافساته في بطولة الدوري هذا الموسم، بالتعادل أمام المصري البورسعيدي، بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب.

 

وخاض الإسماعيلي هذا الموسم 34 مباراة، شارك فيهم عماد حمدي جميعا بواقع 3060 دقيقة خلال منافسات المسابقة المحلية.

 

عماد حمدى يعد أحد أبرز لاعبي الدوري بلغة الأرقام، وساهم في إعادة فريقه للمشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام لثماني سنوات.

 

المزيد عن: عماد حمدي رياضة الدوري المصري الأكثر مشاركة الأخبار الرياضية إفريقى أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة الإحترافية إتصالات المغرب
الرجاء الرياضي
-
x
20:00
-
نهضة بركان
حسنية أكادير
-
x
20:00
-
الدفاع الحسني الجديدي
إتحاد طنجة
-
x
20:00
-
المغرب التطواني
أولمبيك آسفي
-
x
20:00
-
الوداد الرياضي
الدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
-
x
15:00
-
غينتشلاربيرليغي
الدوري الأمريكي MLS
دالاس
-
x
21:30
-
لوس أنجلوس جالاكسي
الدوري البرتغالي الممتاز
فيتوريا جيماريش
-
x
17:00
-
بورتو
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
رين
موناكو
-
x
21:00
-
سانت إيتيان
الدوري الألماني
هيرتا برلين
-
x
15:30
-
لايبزيج
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
شتوتجارت
هوفنهايم
-
x
15:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
20:45
-
ساسولو
الدوري الإسباني
خيتافي
-
x
18:30
-
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
-
x
20:45
-
سيلتا فيجو
كأس خادم الحرمين الشريفين "النهائي"
الفيصلي
-
x
18:00
-
الاتحاد
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/12/2018 5:10:04 AM