لاعب الإسماعيلي الأكثر مشاركة في دوري هذا الموسم

حقق عماد حمدي، متوسط ميدان الإسماعيلي، رقما جديدا هذا الموسم، باعتباره أكثر لاعبي الدوري المصري مشاركة في المسابقة المحلية.

وكان الإسماعيلي أنهى منافساته في بطولة الدوري هذا الموسم، بالتعادل أمام المصري البورسعيدي، بهدف لمثله في اللقاء الذي أقيم، مساء أمس الجمعة، على ملعب برج العرب.

وخاض الإسماعيلي هذا الموسم 34 مباراة، شارك فيهم عماد حمدي جميعا بواقع 3060 دقيقة خلال منافسات المسابقة المحلية.

عماد حمدى يعد أحد أبرز لاعبي الدوري بلغة الأرقام، وساهم في إعادة فريقه للمشاركة ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد غياب دام لثماني سنوات.