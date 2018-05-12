لأول مرة.. رمضان صبحي يكشف عن "العرض السينمائي" الذي رفضه

أعرب رمضان صبحي نجم ستوك سيتي، عن عشقه للفنانين أحمد عز وأحمد السقا، مؤكدا أنه لو كان ممثلا كان يتمنى تمثيل فيلم "365 يوم".

وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لفضائية mbc مصر: " التمثيل ليس له علاقة بالشكل لأنه موهبة وعرض علي تمثيل أحد الأفلام ولكن العرض لم يكن جاداً ورفضته".

واختتم صبحي تصريحاته قائلاً: " أحب مشاهدة أحمد عز وأحمد السقا ولو كنت ممثلا كنت أتمنى تمثيل فيلم 365 يوم سعادة".