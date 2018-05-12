مفاجآت مدوية في قائمة رواتب مدربي منتخبات مونديال روسيا

ينتظر عشاق كرة القدم في العالم موعد انطلاق مونديال 2018، المقرر إقامته في روسيا، والذي ينطلق في الرابع عشر من يونيه المقبل.

ويسعى كل مدرب لتقديم أفضل ما لديه في سبيل تحقيق الإنجاز الأغلى في مسيرته الكروية، وكما تختلف تكتيكاتهم وخططهم، تختلف أيضاً رواتبهم.

ونستعرض قائمة مدربي المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا، من الأعلى دخلاً إلى الأقل:

1. يواخيم لوف - ألمانيا (3.8 مليون يورو)

2. ديدييه ديشامب - فرنسا (3.4 مليون يورو)

3. تيتي - البرازيل (3.4 مليون يورو)

4. جولين لوبيتيجي - إسبانيا (2.9 مليون يورو)

5. ستانيسلاف تشيرتشيسوف - روسيا (2.5 مليون يورو)

6. فرناندو سانتوس - البرتغال (2.2 مليون يورو)

7. كارلوس كيروش - إيران (1.9 مليون يورو)

8. جاريث ساوثجيت - إنجلترا (1.9 مليون يورو)

9. خورخي سامباولي - الأرجنتين (1.75 مليون يورو)

10. أوسكار تاباريز - الأوروغواي (1.7 مليون يورو)

11. هيكتور كوبر - مصر (1.5 مليون يورو)

12. خوسيه بيكرمان - كولومبيا (1.5 مليون يورو)

13. خوان أنطونيو بيتزي - السعودية (1.4 مليون يورو)

14. بيرت فان مارفيك - أستراليا (1.2 مليون يورو)

15. ريكاردو جاريكا - بيرو (1.1 مليون يورو)

16. خوان كارلوس أوسوريو - المكسيك (مليون يورو)

17. آغي هاريدي - الدنمارك (930 ألف يورو)

18. أكيرا نيشينو - اليابان (930 ألف يورو)

19. روبيرتو مارتينيز - بلجيكا (925 ألف يورو)

20. فلاديمير بيتكوفيتش - سويسرا (850 ألف يورو)

21. هيرفي رينار - المغرب (780 ألف يورو)

22. هيمير هالجريمسون - آيسلندا (700 ألف يورو)

23. زلاتكو داليتش - كرواتيا (550 ألف يورو)

24. جيرنوت رور - نيجيريا (500 ألف يورو)

25. جون أندرسون - السويد (450 ألف يورو)

26. شين تاو يونج - كوريا الجنوبية (450 ألف يورو)

27. هيرنان جوميز - بنما (400 ألف يورو)

28. نبيل معلول - تونس (350 ألف يورو)

29. أوسكار راميريز - كوستاريكا (350 ألف يورو)

30. ملادين كريستاجيتش - صربيا (300 ألف يورو)

31. آدم ناوالكا - بولندا (270 ألف يورو)

32. أليو سيسيه - السنغال (200 ألف يورو)