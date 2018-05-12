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شاهد.. راعي كنيسة "العذراء مريم" يعلق فانوسا في شرفة منزله استعدادا لاستقبال "رمضان"

السبت 12/مايو/2018 - 03:57 ص
شاهد.. راعي كنيسة العذراء مريم يعلق فانوسا في شرفة منزله استعدادا لاستقبال رمضان
راعي كنيسة يعلق فانوسا في شرفة منزله لاستقبال رمضان
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طاهر الحساني
 
في مشهد أكثر من رائع يؤكد مدى العلاقة بين المسلمين والأقباط قبل حلول شهر رمضان الكريم، علق القمص مينا جرجس راعي كنيسة العذراء مريم بمدينة إسنا جنوب الأقصر، فانوس رمضان في شرفة منزله بإسنا، وسط أجواء من المحبة والمودة بين المسلمين والأقباط، ويثبت مدى التلاحم والترابط والوحدة الوطنية.

وأكد القمص مينا جرجس، أنه يعد الفانوس كل عام لمشاركة أصدقائه المسلمين الأجواء الرمضانية المميزة، ويعلقه في شرفة منزله ليعلن للجميع أن المحبة هي الرابط الدائم بين أبناء صعيد مصر بكافة الاحتفالات.

وأشار إلى أنه  مؤكداً أنه منذ 30 سنة بدأ تلك العادة بمشاركة زوجته في تركيب الفانوس والاستعداد لشهر رمضان مع أصدقائه المسلمين من أبناء المحافظة.

شاهد.. راعي كنيسة "العذراء مريم" يعلق فانوسا في شرفة منزله استعدادا لاستقبال "رمضان"
شاهد.. راعي كنيسة "العذراء مريم" يعلق فانوسا في شرفة منزله استعدادا لاستقبال "رمضان"
شاهد.. راعي كنيسة "العذراء مريم" يعلق فانوسا في شرفة منزله استعدادا لاستقبال "رمضان"
المزيد عن: وحدة وطنية مسيحي قبطي شهر كريم شهر رمضان رمضان كريم راعي كنيسة العذراء مريم الاقصر اقباط وكنائس اسنا اخبار مصر اليوم اخبار مصر
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