كانجانا راناوت تخطف الأنظار بإطلالة غجرية في مهرجان كان السينمائي (صور)





تألقت النجمة الهندية كانجانا راناوت، بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018





وارتدت الملكة فستانًا مطرزًا باللون الفضي، وكعادتها تحرص على إطلالة الشعر الغجرية المميزة بها، وزادت من أناقتها بماكياج هادئ.





وكانت كانجانا قد انتهت من تصوير فيلمها التاريخي "Manikarnika" (ملكة جانسي)، حيث تلعب كانجانا دور الملكة لاكشمي باي.





ويشرف على الفيلم مخرج التيلجو راداكريشنا جاجارلامودي، ويشارك في البطولة سونو سود و أنكيتا لوخاندي، أتول كولكارني وغيرهم.



