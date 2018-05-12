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كانجانا راناوت تخطف الأنظار بإطلالة غجرية في مهرجان كان السينمائي (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 03:52 ص
كانجانا راناوت تخطف الأنظار بإطلالة غجرية في مهرجان كان السينمائي (صور)
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شيماء احمد
 

تألقت النجمة الهندية كانجانا راناوت، بإطلالتها الساحرة على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2018

وارتدت الملكة فستانًا مطرزًا باللون الفضي، وكعادتها تحرص على إطلالة الشعر الغجرية المميزة بها، وزادت من أناقتها بماكياج هادئ.

وكانت كانجانا قد انتهت من تصوير فيلمها التاريخي "Manikarnika" (ملكة جانسي)، حيث تلعب كانجانا دور الملكة لاكشمي باي.

ويشرف على الفيلم مخرج التيلجو راداكريشنا جاجارلامودي، ويشارك في البطولة سونو سود و أنكيتا لوخاندي، أتول كولكارني وغيرهم.

كانجانا راناوت تخطف الأنظار بإطلالة غجرية في مهرجان كان السينمائي (صور)
كانجانا راناوت تخطف الأنظار بإطلالة غجرية في مهرجان كان السينمائي (صور)
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