مرتضى منصور: "عايزين زي ما بنكشف على المنشطات نكشف على العفاريت" (فيديو)

هاجم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، نظيره محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة سموحة، على خلفية تصريحات الأخير وتهديده بالانسحاب من نهائي كأس مصر، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: " فرج عامر عامل أزمة من غير داعي.. ولو راجل استمر في كلامك وابعت جواب رسمي لاتحاد الكرة بانسحابك رسميا من نهائي الكأس".

وتابع: " يا عامر انت خايف من الماتش عشان مفيش عفاريت في الماتش احنا لازم زي مبنكشف على المنشطات نكشف على العفاريت قبل المباريات".