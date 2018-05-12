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عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)

السبت 12/مايو/2018 - 03:30 ص
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ تشيلي (صور)
مسيرات نسائية للتنديد بالعنف ضد المرأة بتشيلي
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نظمت عدد من السيدات، سلسلة من المظاهرات الليلية في العاصمة سيانتاجو، لمناهضة العنف ضد النساء.

وشاركت ما يقرب من 2000 سيدة بشوارع تشيلي، مرددين هتافات منددة بالعنف ضدهن وعمليات القتل التي تحدث للسيدات والتحرش الجنسي والعنف الجسدي.

وخرجت الاحتجاجات النسائية رافعين الأسلحة البيضاء والمشاعل للتعبير عن رفضهم للعنف ضد النساء، ويعد العنف ضد المرأة أحد انتهاكات الأكثر انتشارًا واستمرارًا وتخريبًا لحقوق الإنسان، حتى أيامنا هذه، بحسب آخر تقارير الأمم المتحدة بشأن "التنمية المستدامة".
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)
عاجل.. مسيرات نسائية ضخمة للتنديد بالعنف ضد المرأة بـ" تشيلي" (صور)
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