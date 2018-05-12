القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والاتحاد اليوم السبت 12-5-2018 بكأس خادم الحرمين الشريفين

يواجه فريق الفيصلي، الذي يضم بين صفوفه المصري صالح جمعة، نظيره الاتحاد، المحترف بين صفوفه المصري الآخر محمود عبد المنعم "كهربا"، في المباراة التي تجمع الفريقين، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتقام المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة أم بي سي الأولى.

وكان الفيصلي حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في نصف النهائي، في حين عبر الاتحاد نظيره الباطن بنتيجة 6-2.