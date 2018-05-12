رانفير سينج عن إطلالة ديبيكا بادكون في مهرجان كان: "الملكة" (صور)

علق النجم الهندي رانفير سينج على إطلالة حبيبته النجمة ديبيكا بادكون في مهرجان كان السينمائي الجولي لعام 2018.

ووصف رانفير ديبيكا بالملكة، فور نشرها صورة لها على هامش فعاليات المهرجان، حيث إرتدت فستانًا طويل الأكمال وذا رقبة عالية باللونين الوردي والأسود، مع حزام في الخصر، وقد رفعت شعرها عن كتفيها على هيئة ذيل الحصان، وزادت من أناقتها بأقراط على شكل قلب مع ماجياج هادئ وكحل مجنح.





ومن المعروف أن رانفير وديبيكا تربطهما علاقة عاطفية منذ فيلمهم "رام ليلا"، وقد أصبحا الثنائي الأشهر في بوليوود ليس في التمثيل فقط ولكن برومانسيتهم وحبهم اللذان يظهران على ملامحهم سويًا.







