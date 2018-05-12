القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو اليوم السبت 12-5-2018 بالدوري الإسباني
السبت 12/مايو/2018 - 03:15 ص
أحمد عصام
يستقبل ريال مدريد، نظيره فريق سيلتا فيجو، اليوم السبت 12-5-2018 على ملعب "سانتياجو برنابيو" في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة 37 من بطولة الدوري الإسباني.
وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا
اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 3 HD.
ويحتل نادي ريال مدريد المركز الثالث برصيد 72 نقطة، بينما
يحل نادي سيلتا فيجو في المركز الثاني عشر برصيد 46 نقطة.